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Son dakika: Galatasaray yeni transfer Sergio Oliveira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

09.07.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği yıldız oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanıp sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray yeni transfer Sergio Oliveira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika haberleri... Transferde hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray , yeni transferi Sergio Oliveira'ya kavuştu. Portekizli yıldız oyuncu özel bir uçakla İstanbul'a gelmişti. Galatasaray, Porto'dan transferi Sergio Oliveira için 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve senelik 2.7 milyon euro alacak. Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak ve ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almamıştı. Bu olayın ardından Jorge Jesus harekete geçmiş ve yıldız oyuncuyu Porto'dan resmen istemişti. Galatasaray'ın da devrede olduğu bu transferde kazanan Galatasaray olmuş ve Fenerbahçe devre dışı kalmıştı.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

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2 Temmuz 1992 doğumlu Sergio Oliveira, Paços Brandão takımında futbola başladı. Henüz 10 yaşında Porto'nun altyapısına transfer olan yıldız oyuncu, orta sahanın ortasında forma giyiyor.

Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Nantes, PAOK ve Roma gibi takımlarda da kiralık olarak forma giyen Oliveira, 3 yıl da Paços Fereira takımında forma giyip yeniden Porto'ya döndü.

Son olarak 2021-2022 sezonunun 2. yarısında Roma forması giyen Oliveira, bu takımla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız oyuncu 13 kez de Portekiz milli takımı formasını sırtına geçirdi.

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galatasaray sergio oliveira
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