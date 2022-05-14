SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş karar! Hayranlarını üzecek...

Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş karar! Hayranlarını üzecek...

14.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında geri dönen Arda Turan, gelecek için kararını verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan ve performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısına nokta koyacak.

Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan'dan flaş karar! Hayranlarını üzecek...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 37. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAYACAK

2022-04-10T192110Z_319139749_UP1EI4A1HR8S2_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL

Takvim'de yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcunun 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından jübile kararı ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.

FUTBOLU BIRAKIYOR

AA-20220410-27528811-27528793-FENERBAHCE_GALATASARAY

Arda Turan'ın Adana Demirspor önünde son kez Galatasaraylı taraftarların önüne çıkarak, çok uzun yıllar terlettiği formaya veda edeceği öğrenildi.

DUYGUSAL VEDA

20220108_2_51644440_72345659_1641712543-1651733672

Alınan bilgilere göre teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor maçının son bölümünde Arda'yı oyuna alacak ve Nef Stadı'nda duygusal bir veda yaşanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torrent'e gönderme: 'Sorumlusu o'Torrent'e gönderme: 'Sorumlusu o'
Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!
Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...Emre Belözoğlu el sıkıştı! Beşiktaş...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Nwakaeme, Trabzonspor ile anlaşamadı! Fenerbahçe...

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...

Balotelli, Yunus Akgün'ü dövdü mü? Murat Sancak açıkladı...

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçeliler'i üzdü...

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçeliler'i üzdü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.