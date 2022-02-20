Son dakika: Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü! Sahada iki kez bilincini kaybetti...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... 2019 yılında 300 bin Euro karşılığında transfer edilen Ozornwafor ölümden döndü. Galatasaray yönetimi 22 yaşındaki oyuncunun performansının gelişmesi için Belçika Ligi ekibi Charleroi'ye kiralanmasına karar vermişti. Son maçlarda hep ilk 11'de başlayan Ozornwafor'a yapılan müdahale sonrası genç oyuncu bilincini kaybedip yere yığıldı.

BİLEREK YUMRUK ATTI

Charleroi'nin Royale Union Saint Gilloise takımıyla yaptığı maçta savunmada forma giyen Ozornwafor bir pozisyonda yerde kaldı. Rakip takımın atak yaptığı sırada pozisyon almak için geri koşan Ozornwafor'a deplasman ekibinden Dante Vanzeir isimli futbolcu bilerek yumruk attı. Attığı yumruk Ozornwafor'un boynuna denk gelince genç oyuncu bir anda yere yığıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Aldığı darbe sonrası yere yığılan genç oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Saha içinde iki kez bilincini kaybeden futbolcu hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Ozornwafor için Belçikalı taraftarlar destek mesajları attı. Faulü yapan Dante Vanzeir'e ise sosyal medyada büyük tepki var.



