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Son dakika: Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü! Sahada iki kez bilincini kaybetti...

20.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 2019 yılında transfer olan Ozornwafor beklenilen performansı sergileyemeyince kadroda kendine yer bulamamıştı. Burak Elmas ve yönetimi 22 yaşındaki oyuncunun tecrübe kazanması için Belçika ekibi Charleroi'ye kiralamıştı. Takımıyla çıktığı maçta adeta ölümden dönen genç oyuncu için Belçikalı taraftarlar ayaklandı. Rakip futbolcunun bilerek yumruk atması sonucu yere yığılan Ozornwafor bilincini kaybetti. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaraylı futbolcu ölümden döndü! Sahada iki kez bilincini kaybetti...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... 2019 yılında 300 bin Euro karşılığında transfer edilen Ozornwafor ölümden döndü. Galatasaray yönetimi 22 yaşındaki oyuncunun performansının gelişmesi için Belçika Ligi ekibi Charleroi'ye kiralanmasına karar vermişti. Son maçlarda hep ilk 11'de başlayan Ozornwafor'a yapılan müdahale sonrası genç oyuncu bilincini kaybedip yere yığıldı.

BİLEREK YUMRUK ATTI

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Charleroi'nin Royale Union Saint Gilloise takımıyla yaptığı maçta savunmada forma giyen Ozornwafor bir pozisyonda yerde kaldı. Rakip takımın atak yaptığı sırada pozisyon almak için geri koşan Ozornwafor'a deplasman ekibinden Dante Vanzeir isimli futbolcu bilerek yumruk attı. Attığı yumruk Ozornwafor'un boynuna denk gelince genç oyuncu bir anda yere yığıldı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

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Aldığı darbe sonrası yere yığılan genç oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Saha içinde iki kez bilincini kaybeden futbolcu hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Ozornwafor için Belçikalı taraftarlar destek mesajları attı. Faulü yapan Dante Vanzeir'e ise sosyal medyada büyük tepki var.


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Galatasaray Futbol Kulübü Belçika son dakika haberi
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