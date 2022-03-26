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Son dakika! Galatasaraylı futbolculara çok ağır sözler: "Utanmıyor musunuz?"

26.03.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'da bu sezon gösterilen performans, taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde nispeten başarılı bir oyun ortaya koysa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kaldı. Galatasaray, kamuoyunda yoğun bir şekilde eleştirilirken çok ağır bir yazı gündeme geldi. İşte sarı - kırmızılı futbolcuları topa tutan o sözler...

Son dakika! Galatasaraylı futbolculara çok ağır sözler: "Utanmıyor musunuz?"

Son dakika: Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar çıkmış olsa da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kaldı. Kamuoyunda yönetim ve teknik ekip eleştiri yağmuruna tutulurken, futbolcular da bu tepkilerden nasibini aldı. Spor yazarı Osman Şenher, sarı - kırmızılı futbolcuların performansını topa tutan bir yazı kaleme aldı.

İŞTE ŞENHER'İN SÖZLERİ...

"HANGİ TAKIMIN FORMASINI GİYİYORSUNUZ?"

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"Herkes bir şey konuşuyor, bilen bilmeyen yorum yapıyor. Fatih Terim’i kim gönderdi? Futbolcular değil mi? Sen Avrupa kupası maçlarında iyi oyna, ligde ise maçta yürü. Liderin 22 puan gerisine düş, tam kadro Denizli’ye elen, son maç kendi sahanda Giresun’a yenil. Bunun müsebbibi kim? Futbolcular değil mi? Siz hangi takımın formasını giyiyorsunuz?"

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

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"Tribündeki o büyük taraftardan utanmıyor musunuz? Torrent nasıl bir takıma geldi? Dip yapmış bir takıma geldi. Elindeki kadro bu, hep aynı futbolcular. Terim’e uyguladıkları tarifeyi Katalan hocaya da uyguluyorlar. Barcelona, Beşiktaş maçlarında harika mücadele, müthiş futbol; bilhassa deplasmanlarda yürüyerek oynanan bir oyun. Onun için hangi hoca gelirse gelsin, bu kadroyla bu kadar. Daha fazlası olmaz."

15. SIRADA

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 30 maç sonucunda 38 puanla 15. sırada yer aldı. Küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan sarı - kırmızılılar, 17. sıradaki Altay'ın 9 puan önünde bulunuyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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