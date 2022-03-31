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Son dakika: Galatasaraylı futbolcunun evine saldırdılar! Eşiyle yalnızken...

31.03.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'ın devre arasında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al- Taawon'a kiraladığı Christian Luyindama, şoka uğradı. Demokratik Kongo Milli Takımı'yla Fas'a karşı çıktığı maçta birçok hata yapan oyuncunun evine taraftarlar tarafından saldırı düzenlendi. Luyindama'nın saldırı esnasında evde eşiyle yalnız olduğu öğrenildi.

Son dakika: Galatasaraylı futbolcunun evine saldırdılar! Eşiyle yalnızken...

Son dakika: Galatasaray'dan performansı beğenilmediği için sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Kongo Milli Takımı'ndaki oyunu ülkede büyük tepki yarattı.

EVİNE SALDIRDILAR

luyindama

Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların, savunma oyuncusunun evine saldırı düzenlediği kaydedildi.

EŞİYLE YALNIZ HALDE...

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların eve zarar verdiği ifade edildi.

Luyindama'nın milli takım performansının genellikle kötü olduğı ve bu kez sahada gösterdiği performansla takımdaki yerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kongo Demokratik Cumhuriyeti Christian Luyindama
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