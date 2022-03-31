Son dakika: Galatasaraylı futbolcunun evine saldırdılar! Eşiyle yalnızken...

Son dakika: Galatasaray'dan performansı beğenilmediği için sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Kongo Milli Takımı'ndaki oyunu ülkede büyük tepki yarattı.

EVİNE SALDIRDILAR

Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların, savunma oyuncusunun evine saldırı düzenlediği kaydedildi.

EŞİYLE YALNIZ HALDE...

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların eve zarar verdiği ifade edildi.

Luyindama'nın milli takım performansının genellikle kötü olduğı ve bu kez sahada gösterdiği performansla takımdaki yerini ciddi şekilde sekteye uğrattığı belirtildi.

