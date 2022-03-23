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Son dakika: Galatasaraylı yıldız, koronavirüse yakalandı!

23.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon özellikle Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'ın yüzü, yeni transferinden bir türlü gülemedi. Sarı - kırmızılılara geldiği günden beri 4 maçta sadece 138 dakika görev alabilen Pulgar'dan kötü haber geldi...

Son dakika: Galatasaraylı yıldız, koronavirüse yakalandı!
Erick Pulgar

Erick Pulgar

ŞLİ Şili
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, bu sezon boyunca yaptığı transferlerin bazılarından istediği verimi alsa da bazı isimler hayal kırıklığı yarattı.

Transferi sonrasında beklenen performansı veremeyen oyuncular arasında yer alan Erick Pulgar'dan kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse yakalandı.

Sarı - kırmızılı takıma transfer olduğu günden itibaren 4 maça çıkabilen ve sadece 138 dakika boyunca sahada yer alabilen Pulgar, Şili Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

Bonservisi Fiorentina'da bulunan deneyimli futbolcu, devre arasında Galatasaray'a gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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