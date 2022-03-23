Son dakika: Galatasaraylı yıldız, koronavirüse yakalandı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, bu sezon boyunca yaptığı transferlerin bazılarından istediği verimi alsa da bazı isimler hayal kırıklığı yarattı.

Transferi sonrasında beklenen performansı veremeyen oyuncular arasında yer alan Erick Pulgar'dan kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

28 yaşındaki futbolcu, koronavirüse yakalandı.

Sarı - kırmızılı takıma transfer olduğu günden itibaren 4 maça çıkabilen ve sadece 138 dakika boyunca sahada yer alabilen Pulgar, Şili Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı.

Bonservisi Fiorentina'da bulunan deneyimli futbolcu, devre arasında Galatasaray'a gelmişti.

