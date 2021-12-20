Son dakika: Galatasaraylıları hayrete düşüren fotoğraf! Televizyonu açınca...

Süper Lig'de 17. haftanın sonunda 42 puanla rakiplerine fark atan Trabzonspor, şampiyonluğun artık en büyük favorisi. 17. haftanın sonunda oluşan puan durumu çok şaşırttı.

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Listenin ilk 4 sırasını Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor aldı. Fenerbahçe, 17. haftayı 5. sırada kapattı. Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada tamamladı.

ASLAN YOK

Ligde 24 puanı bulunan Aslan ise 11. sırada. Televizyon ekranlarında bölünerek verilen listede Galatasaray ilk 10'da yer alamadı. Spor yorumculularının gündeme taşıdığı bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

