SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylıları hayrete düşüren fotoğraf! Televizyonu açınca...

Son dakika: Galatasaraylıları hayrete düşüren fotoğraf! Televizyonu açınca...

20.12.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk hayalleri suya düşmüş durumda. Avrupa'da bambaşka bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de istediği skoru bir türlü alamayınca liderden iyice uzaklaştı. Televizyon programlarında puan tablosu ekrana sığmadığı için liste iki parçaya bölündü. Zirveye alışık olan Galatasaray ilk 10'da yer almadı. İlk 10 dışında kalan Galatasaray'ın bu durumu taraftarları da hayli şaşırttı.

Son dakika: Galatasaraylıları hayrete düşüren fotoğraf! Televizyonu açınca...

Süper Lig'de 17. haftanın sonunda 42 puanla rakiplerine fark atan Trabzonspor, şampiyonluğun artık en büyük favorisi. 17. haftanın sonunda oluşan puan durumu çok şaşırttı.

EN YAKIN TAKİPÇİ FENERBAHÇE

Listenin ilk 4 sırasını Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor aldı. Fenerbahçe, 17. haftayı 5. sırada kapattı. Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada tamamladı.

ASLAN YOK

super-lig-puan-durumuna-bakanlar-gozlerine-14611138_9008_m

Ligde 24 puanı bulunan Aslan ise 11. sırada. Televizyon ekranlarında bölünerek verilen listede Galatasaray ilk 10'da yer alamadı. Spor yorumculularının gündeme taşıdığı bu olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişmeTürkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Diagne için kötü haber geldi!Diagne için kötü haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

UEFA'dan flaş karar! Hükmen mağlup ilan etti

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Süper Kupa için sürpriz adres

Süper Kupa için sürpriz adres

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Beşiktaş'tan çok sert açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.