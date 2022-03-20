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Son dakika: Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilginç an! Top ağlara giderken...

20.03.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Uzun süren sakatlığın ardından tekrar kadroya dönen Muslera ilk 11'de yer aldı. Maçın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı. Gaziantep FK'nın şutu kaleye giderken Semih Kaya araya girdi. Topun ağlarla buluşmasına ramak kala Semih'in kritik müdahalesi golü önledi. Tecrübeli oyuncu sosyal medyada alkış topladı...

Son dakika: Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilginç an! Top ağlara giderken...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hafta içinde Barcelona'ya elenen Galatasaray'da tek hedef Gaziantep FK'yı yenip moral depolamaktı. Sarı Kırmızılılar, 30. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkaran Aslan, Gaziantep'ten de 3 puanla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı...

TOP AĞLARA GİDERKEN KALECİ DEĞİL, SAVUNMA ÖNLEDİ

Gaziantep FK'nın atağında ilginç bir an yaşandı. Yapılan vuruşta top yavaş yavaş kaleye giderken araya kaleci değil Semih Kaya girdi. Uzun süredir sakatlığı dolayısıyla kalesini koruyamayan Muslera'nın görevini Semih Kaya üstlendi. Takımının geriye düşmesine engel olan tecrübeli stoper, sosyal medyada alkış topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera Gaziantep FK son dakika haberi
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