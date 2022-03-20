Son dakika: Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilginç an! Top ağlara giderken...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hafta içinde Barcelona'ya elenen Galatasaray'da tek hedef Gaziantep FK'yı yenip moral depolamaktı. Sarı Kırmızılılar, 30. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkaran Aslan, Gaziantep'ten de 3 puanla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı...

TOP AĞLARA GİDERKEN KALECİ DEĞİL, SAVUNMA ÖNLEDİ

Gaziantep FK'nın atağında ilginç bir an yaşandı. Yapılan vuruşta top yavaş yavaş kaleye giderken araya kaleci değil Semih Kaya girdi. Uzun süredir sakatlığı dolayısıyla kalesini koruyamayan Muslera'nın görevini Semih Kaya üstlendi. Takımının geriye düşmesine engel olan tecrübeli stoper, sosyal medyada alkış topladı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

