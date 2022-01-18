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  4. SON DAKİKA: Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına kar engeli! Maç ertelendi

SON DAKİKA: Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına kar engeli! Maç ertelendi

18.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor maçına kar engeli. Yoğun kar yağışı altında geçen mücadelenin ilk yarısı zorlukta tamamlandı. İkinci yarıyı başlatmak için sahaya çıkan Ümit Öztürk, topu sahada sektirmek için denemeler yaptı. Top sahada sekmeyince içeri giden Ümit Öztürk maçı tatil etti. Karşılaşmanın devam etmesi için maçın hakemine baskı kuran Sumudica, yoğun itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA: Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına kar engeli! Maç ertelendi

Son dakika haberi... Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. İlk yarıda oyuncular topu görmekte zorlansa da maçın hakemi karşılaşmayı devam ettirmişti. Maçın hakemi ikinci yarıya çıktı ve top sahada sekmediği için maçı tatil etti.

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SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinin ardından hakem Ümit Öztürk ile konuşan Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

İKİNCİ YARIYA ÇIKTI, İPTAL ETTİ

Maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci yarıyı başlatmak için sahaya geri geldi. Maçın topunu eline alan Öztürk, topu sahada sektirmek için deneme yaptı. Top sahada sekmeyince hakem heyetiyle birlikte içeri gitti ve maçı tatil etti. Müsabaka yarın kaldığı yerden 17:00’de tekrar başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Gaziantep FK
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