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SON DAKİKA: Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı... Enner Valencia Brezilya ekiplerinden Internacional'a transfer oldu

13.06.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın yeni takımı resmen belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı... Enner Valencia Brezilya ekiplerinden Internacional'a transfer oldu
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Tükiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Sarı-Lacivertliler'de taraftarı oldukça üzen bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın geleceği merak edilirken, golcü oyuncunun Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olduğu öğrenildi.

Internacional'in 3 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.

İşte Internacional'in paylaşımı:


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