SON DAKİKA: Gece yarısı bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı... Enner Valencia Brezilya ekiplerinden Internacional'a transfer oldu

Ziraat Tükiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Sarı-Lacivertliler'de taraftarı oldukça üzen bir ayrılık yaşandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın geleceği merak edilirken, golcü oyuncunun Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olduğu öğrenildi.
Internacional'in 3 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional'i seçtiği belirtildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.
İşte Internacional'in paylaşımı:
????????International, Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. https://t.co/XOVrcNFqxd— Mynet Spor (@mynetspor) June 12, 2023