Son dakika: Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklamıştı! Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 38 yıl sonra bu zaferi kutlayan Trabzonspor, bu sezon beklenen performansın altında kalmıştı. Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan bordo - mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

Trabzonspor'daki tüm görevlerini bırakan Ağaoğlu, 18-19 Mart tarihlerindeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı ancak flaş bir gelişme yaşandı.

YENİDEN ADAY OLMA KARARI ALDI

TRT Spor'un haberine göre Ahmet Ağaoğlu, camiadan gelen yoğun baskı üzerien yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa süre içerisinde açıklayacağı belirtildi.

DOĞAN İLE RAKİP OLACAK

Ahmet Ağaoğlu, adaylığını duyurması halinde bir diğer aday olan kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimlerde karşı karşıya gelecek.

