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Son dakika: Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklamıştı! Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?

08.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son olarak Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu tüm görevlerinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının hemen akabinde ise 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde yeni yönetimin önünü açmak için teknik direktör Abdullah Avcı görevini bırakmıştı. TRT Spor'un haberine göre Ağaoğlu, yeniden aday olmaya karar verdi.

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklamıştı! Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 38 yıl sonra bu zaferi kutlayan Trabzonspor, bu sezon beklenen performansın altında kalmıştı. Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan bordo - mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etmişti.

Trabzonspor'daki tüm görevlerini bırakan Ağaoğlu, 18-19 Mart tarihlerindeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı ancak flaş bir gelişme yaşandı.

YENİDEN ADAY OLMA KARARI ALDI

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TRT Spor'un haberine göre Ahmet Ağaoğlu, camiadan gelen yoğun baskı üzerien yeniden aday olmaya karar verdi. Ağaoğlu'nun bu kararını kısa süre içerisinde açıklayacağı belirtildi.

DOĞAN İLE RAKİP OLACAK

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Ahmet Ağaoğlu, adaylığını duyurması halinde bir diğer aday olan kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimlerde karşı karşıya gelecek.

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