Son dakika: ''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de! Önümüzdeki sezon ise Trabzonspor'da''

Beşiktaş, Galatasaray'a uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle Çaykur Rizespor'a kiralamak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönerek yeni sezona başlayacak olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı. Bu olaydan sonra sosyal medyada esprili paylaşımlar dönmeye başladı.

"GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'DE!"

TV100 yorumcusu Oğuz Altay, canlı yayında Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya atmıştı. Altay, "Gedson Fernandes Fenerbahçe'de. Sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Beşiktaş şu anda devre dışı. Çünkü parası ödenmiyor." demişti.

"SEZON SONU DA TRABZONSPOR'DA..."

Bu iddialardan sonra sosyal medyadaki taraftarlar bu konu hakkında esprili paylaşımlar yapmaya başladı...



