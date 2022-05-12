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  4. Son dakika: ''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de! Önümüzdeki sezon ise Trabzonspor'da''

Son dakika: ''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de! Önümüzdeki sezon ise Trabzonspor'da''

12.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın devre arasında Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes'i renklerine bağlaması spor kamuoyunu oldukça şaşırtmıştı. 6 milyon euro gibi bir bedelle transfer edilen Gedson Fernandes için ortalığı karıştıracak bir iddia atıldı. Gedson'un yeni sezonda Fenerbahçe formasını giyeceği söylenmesinin ardından sosyal medyada espriler dönmeye başladı.

Son dakika: ''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de! Önümüzdeki sezon ise Trabzonspor'da''
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Beşiktaş, Galatasaray'a uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'i transfer etmişti. Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle Çaykur Rizespor'a kiralamak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönerek yeni sezona başlayacak olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı. Bu olaydan sonra sosyal medyada esprili paylaşımlar dönmeye başladı.

"GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE'DE!"

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TV100 yorumcusu Oğuz Altay, canlı yayında Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir iddia ortaya atmıştı. Altay, "Gedson Fernandes Fenerbahçe'de. Sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Beşiktaş şu anda devre dışı. Çünkü parası ödenmiyor." demişti.

"SEZON SONU DA TRABZONSPOR'DA..."

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Bu iddialardan sonra sosyal medyadaki taraftarlar bu konu hakkında esprili paylaşımlar yapmaya başladı...

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Gedson Fernandes son dakika haberi
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