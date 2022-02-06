Son dakika: Gedson Fernandes'ten sonra bu kez Boupendza yarışı! Ezeli rakipler birbirine girecek

Dün akşam kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Aaron Boupendza için bir adım öne geçti. Gelecek sezon Batshuayi ile devam etmeyecek olan Beşiktaş da Gabonlu golcüyü transfer etmek istiyor.

BOUPENDZA'NIN MENAJERİ AÇIKLADI: TEKLİFLER VAR

Al Arabi takımında forma giyen Boupendza, Afrika Kupası'nda da dikkat çeken bir performans gösterdi. Oyuncunun menajeri Serdar Dağlı, 'Bazı takımlar ile görüştüğümüz doğru.' dedi.

'Boupendza Türkiye'de çok mutluydu. Avrupa'dan da teklifler vardı. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Türkiye de seçenekler arasında.'

GEDSON FERNANDES'TEN SONRA BOUPENDZA

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Gedson Fernandes savaşından Beşiktaş galip gelmişti. Bu kez Fenerbahçe, Boupendza için Beşiktaş ile yarışacak.

