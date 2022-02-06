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Son dakika: Gedson Fernandes'ten sonra bu kez Boupendza yarışı! Ezeli rakipler birbirine girecek

06.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda Alman teknik adam Low ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe gelecek sezon kadro planlamasını da yapmaya başladı. Hatayspor'da gol kralı olan daha sonra transfer olan Gabonlu yıldız için hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın ilgisi var. Oyuncunun menajerinden açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Gedson Fernandes'ten sonra bu kez Boupendza yarışı! Ezeli rakipler birbirine girecek

Dün akşam kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Aaron Boupendza için bir adım öne geçti. Gelecek sezon Batshuayi ile devam etmeyecek olan Beşiktaş da Gabonlu golcüyü transfer etmek istiyor.

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BOUPENDZA'NIN MENAJERİ AÇIKLADI: TEKLİFLER VAR

Al Arabi takımında forma giyen Boupendza, Afrika Kupası'nda da dikkat çeken bir performans gösterdi. Oyuncunun menajeri Serdar Dağlı, 'Bazı takımlar ile görüştüğümüz doğru.' dedi.

'Boupendza Türkiye'de çok mutluydu. Avrupa'dan da teklifler vardı. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Türkiye de seçenekler arasında.'

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GEDSON FERNANDES'TEN SONRA BOUPENDZA

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Gedson Fernandes savaşından Beşiktaş galip gelmişti. Bu kez Fenerbahçe, Boupendza için Beşiktaş ile yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Aaron Boupendza
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