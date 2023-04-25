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Son dakika: Giresunspor'da beklenen oldu! Hakan Keleş istifasını sundu, yönetimin kararı bekleniyor!

25.04.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Bitexen Giresunspor, karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk yarıyı 4-0 geride kapatan ev sahibi ekipte kaleci Onurcan Piri, ikinci yarıya çıkmak istememişti. Teknik direktör Hakan Keleş ise takımı protesto eden taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Maç sonunda 'Ayrılıkla ilgili değerlendirme yapacağım' diyen Keleş, kararını verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Giresunspor'da beklenen oldu! Hakan Keleş istifasını sundu, yönetimin kararı bekleniyor!

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekip Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, ikinci devreye çıkmak istememişti.

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Teknik direktör Hakan Keleş ise ikinci yarının başında takımı protesto eden taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

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Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, taraftarlara el sallayarak veda sinyali vermişti.

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Keleş, basın toplantısında gelen ayrılık sorusuna ise "Bu hafta bir karar vereceğim" cevabını vermişti.

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Ajansspor'un haberine göre Hakan Keleş, başkan Nahid Yamak'a istifasını sundu. Keleş'i kararından döndürmek için eski bakan Nurettin Canikli ve şehrin ileri gelinlerinin aradığı ve görüşme yaptığı kaydedildi.

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Bu sezon Giresunspor'un başında 32 resmi maça çıkan Keleş; 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak, 1.03'lük puan ortalaması yakalamıştı.

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