Son dakika: Giresunspor'da beklenen oldu! Hakan Keleş istifasını sundu, yönetimin kararı bekleniyor!

Bitexen Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekip Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, ikinci devreye çıkmak istememişti.

Teknik direktör Hakan Keleş ise ikinci yarının başında takımı protesto eden taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, taraftarlara el sallayarak veda sinyali vermişti.

Keleş, basın toplantısında gelen ayrılık sorusuna ise "Bu hafta bir karar vereceğim" cevabını vermişti.

Ajansspor'un haberine göre Hakan Keleş, başkan Nahid Yamak'a istifasını sundu. Keleş'i kararından döndürmek için eski bakan Nurettin Canikli ve şehrin ileri gelinlerinin aradığı ve görüşme yaptığı kaydedildi.

Bu sezon Giresunspor'un başında 32 resmi maça çıkan Keleş; 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak, 1.03'lük puan ortalaması yakalamıştı.

