SPOR

SON DAKİKA! Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaştı.

SON DAKİKA! Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz." diye konuştu. (AA)

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gökhan töre malatyaspor

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