Son dakika: Golü kaçırdı, kendisi bile inanamadı! Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran an: Bafetimbi Gomis, boş kale ve Goutas...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, izleyenleri büyük heyecana sürükledi. Bİrçok pozisyonun yaşandığı 45 dakikada Galatasaray, 27. dakikada Dries Mertens ile aradığı golü buldu.

ÇOK NET FIRSAT KAÇTI

Öne geçtikten sonra ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılar, 32. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

BAFETIMBI GOMIS VS GOUTAS

Dries Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yere düştü ve topun hakimiyetini kaybetti. Ancak meşin yuvarlak, ceza sahası içinde bulunan Bafetimbi Gomis'in önüne geldi. Fransız futbolcunun kaleci kalesinde değilken yaptığı vuruşa son anda Goutas müdahale etti ve topu çizgiden çıkardı.

KENDİSİ DE İNANAMADI

Bu pozisyon sonrasında Gomis de kaçırdığı gole inanamazken, sosyal medyadaki futbolseverler oldukça şaşırdıklarını belirttiler.

