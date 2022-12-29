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Son dakika: Golü kaçırdı, kendisi bile inanamadı! Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran an: Bafetimbi Gomis, boş kale ve Goutas...

29.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısı oldukça tempolu bir oyuna sahne oldu. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen karşılaşmanın 32. dakikasında yaşanan pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - kırmızılıların yıldızı Gomis'in ceza sahasından kaçırdığı gol sonrasında herkes şaşkına döndü. İşte detaylar...

Son dakika: Golü kaçırdı, kendisi bile inanamadı! Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran an: Bafetimbi Gomis, boş kale ve Goutas...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı, izleyenleri büyük heyecana sürükledi. Bİrçok pozisyonun yaşandığı 45 dakikada Galatasaray, 27. dakikada Dries Mertens ile aradığı golü buldu.

ÇOK NET FIRSAT KAÇTI

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Öne geçtikten sonra ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılar, 32. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

BAFETIMBI GOMIS VS GOUTAS

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Dries Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yere düştü ve topun hakimiyetini kaybetti. Ancak meşin yuvarlak, ceza sahası içinde bulunan Bafetimbi Gomis'in önüne geldi. Fransız futbolcunun kaleci kalesinde değilken yaptığı vuruşa son anda Goutas müdahale etti ve topu çizgiden çıkardı.

KENDİSİ DE İNANAMADI

Bu pozisyon sonrasında Gomis de kaçırdığı gole inanamazken, sosyal medyadaki futbolseverler oldukça şaşırdıklarını belirttiler.

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