SON DAKİKA: Göztepe 10 kişiyle kazandı! İzmir ekibi Trabzonspor karşısında galibiyeti 90+2'de aldı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibinde Dennis Anthony karşılaşmanın 28. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
10 kişi olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Göztepe karşılaşmanın 60. dakikasında Isaac Solet'in golüyle 1-0 öne geçerken golden yalnızca iki dakika sonra maça denge geldi.
Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncunun eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktayı gösterirken topun başına geçen Simon Banza beraberlik golünü kaydetti.
5 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+2. dakikasında Tijanic sahneye çıktı. Sloven oyuncu attığı golle takımına galibiyeti getirdi.