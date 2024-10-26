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SON DAKİKA: Göztepe 10 kişiyle kazandı! İzmir ekibi Trabzonspor karşısında galibiyeti 90+2'de aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 21:03
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Temposu oldukça yüksek olan mücadelede Göztepe 9. dakikada öne geçse de gol öncesi faul gerekçesiyle iptal edildi. İzmir ekibinin kırmızı kart gördüğü mücadelede Trabonzpor'un beraberlik golü penaltıdan gelirken Göztepe 90+2. dakikada attığı golle rakibini mağlup etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Göztepe 10 kişiyle kazandı! İzmir ekibi Trabzonspor karşısında galibiyeti 90+2'de aldı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibinde Dennis Anthony karşılaşmanın 28. dakikasında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

10 KİŞİYLE GOLÜ BULDULAR

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10 kişi olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Göztepe karşılaşmanın 60. dakikasında Isaac Solet'in golüyle 1-0 öne geçerken golden yalnızca iki dakika sonra maça denge geldi.

SEVİNÇ 2 DAKİKA SÜRDÜ

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Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncunun eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktayı gösterirken topun başına geçen Simon Banza beraberlik golünü kaydetti.

90+2'DE GALİBİYEYİ GETİREN GOL!

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5 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+2. dakikasında Tijanic sahneye çıktı. Sloven oyuncu attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

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