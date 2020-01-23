SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'den son dakika Beşiktaş açıklaması...

Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

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