SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme, Beşiktaş gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu. Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'den son dakika Beşiktaş açıklaması...

Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR BİRAZDAN

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Abdullah Avcı: Böyle takım görmedimAbdullah Avcı: Böyle takım görmedim
Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guilherme Beşiktaş Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Arda Turan'dan transfer kararı!

Arda Turan'dan transfer kararı!

Vedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğu

Vedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Benim gördüm çok ahlaklı bir sporcu hem sempatik hem topcu
kaliteli bir futbolcuya benziyor beşıktaş takı çok futbolcudan iyi
bu limit işi rezilliği nereden çıktı ya !!! bunun yüzünden transfer yapamayan takımlar dökülüyor. derhal bu saçma işten vazgeçilsin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

Guilherme'den Beşiktaş açıklaması

Abdullah Avcı'dan olay sözler: Ben böyle takım görmedim

Abdullah Avcı: Böyle takım görmedim

Şok olay! Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi...

Beşiktaş'ta iki futbolcu birbirine girdi!

ÖZET | Beşiktaş - Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Erzurumspor çeyrek finalde!

Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!

Beşiktaş'ta Loris Karius'a büyük tepki!

Hakan Aksoy'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et

Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.