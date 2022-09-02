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  4. SON DAKİKA! Gülşen'in iddianamesi hazır! İşte istenilen ceza

SON DAKİKA! Gülşen'in iddianamesi hazır! İşte istenilen ceza

02.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Sanatçı Gülşen için 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.
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GÜLŞEN NE SÖYLEMİŞTİ?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.


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