Son dakika haberi... Fotoğrafı basına sızdırıldı! Acun Ilıcalı'nın yeni hocası Şota Arveladze oldu

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de büyük yankı uyandırmıştı. Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te mücadele eden Hull City'yi 24 milyon euro'ya satın aldığı açıklanan Acun Ilıcalı'nın bu hamlesi çok konuşulmuştu. Hull City'nin taraftarları Acun Ilıcalı'nın maçı izlemeye gelmesiyle ona sevgi gösterilerinde bulunmuşlardı.

TÜRK BAYRAĞI BİLE AÇTILAR

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan kısa bir süre sonra maçını izlemeye gitmesi taraftarları çok heyecanlandırmıştı. Tribünlerde Acun Ilıcalı için tezahüratlarda bulunan İngiliz taraftarlar Türk bayrağı açarak desteklerini sonuna kadar iletti.

LAKAP BİLE TAKTILAR!

Acun Ilıcalı maç öncesi taraftarların yoğun ilgisi karşısında bir hayli şaşırdı ve şaşkınlığını gizleyemedi. Taraftarların kendisine 'Türk Simon Cowell' diye seslenmesine de şaşıran Ilıcalı'nın lakabı da şimdiden belirlenmiş oldu. Simon Philip Cowell, İngiltere'de girişimcilik ve televizyon programları yapmasıyla tanınıyor. Cowell İngiltere ve Amerika'da yayınlanan büyük programlarda jüri üyeliği yapmasıyla biliniyor. Acun Ilıcalı'nın da bu tarz programlar yapması ve girişimci olması nedeniyle İngiliz taraftarlar Ilıcalı'ya bu lakabı taktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖREVDEN ALMIŞTI

Hull City'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, mevcut teknik direktör Grant Samuel McCann'in görevine son verildi. Hull City ile iyi bir performans gösteremeyen fakat son 2 maçını kazanan teknik adamla yollarını ayıran Ilıcalı taraftara seslendi. Kulüpte değişimin başladığını açıklayan Ilıcalı, "Şimdi kulüp ve benim için, inanılmaz heyecan veren değişimle heyecanıyla projeler inşa etme zamanı. İki iyi galibiyetten sonra ayrılık kararının garip görünebileceğini anlıyorum ancak menajer değiştirmek için sadece bir yenilgi bekleseydim, adil ve dürüst olmazdım. Bu kimseye fayda sağlamaz. Taraftarlarımıza karşı şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni hocamız çok yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ HOCANIN FOTOĞRAFI BASINA SIZDIRILDI

Teknik direktör ile yollarını ayıran Hull City'de takımın başına kimin geçeceği büyük merak konusu olmuştu. Sosyal medyada bir taraftarın sızdırdığı fotoğraf bütün olayı açığa çıkardı. Zaten takımın başına geçmesi beklenen Şota Arveladze'nin halihazırda idmanlara bile katıldığı ve takımın başına geçtiği öğrenildi. Bu olayın ardından Şota'nın kısa süre içinde resmen açıklanacağı ve imzaların atılacağı öğrenildi.



