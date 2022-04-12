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Son dakika haberi: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti! Zekeriya Beyaz neden öldü?

12.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti! Profesör Doktor Zekeriya Beyaz neden öldü? Bir dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Zekeriya Beyaz, bugün hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklama bekleniyor.

Son dakika haberi: İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti! Zekeriya Beyaz neden öldü?

Son dakika haberi: 1938 senesinde Gaziantep'te dünyaya gelen Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, din sosyolojisi anlamında önemli hizmetler yapmıştı. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Zekeriya Beyaz, bir dönem televizyonların tartışma programlarında boy göstermişti. Zekeriya Beyaz neden öldü? Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz bugün hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ! ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ?

Beyaz, Esenler'deki Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı. (AA)

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