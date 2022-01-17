SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! Emre Belözoğlu: 'Ben o parayı vermem...'

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! Emre Belözoğlu: 'Ben o parayı vermem...'

17.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da gösterdiği performansla dudak ısırtan Kerem Aktürkoğlu için bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan Sarı-Kırmızılılara transfer olan Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş... O dönem Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu için istenen 3 milyon TL'lik ücreti fazla bulup transferi reddetti. Sonrası Fatih Terim araya girerek oyuncuyu adeta kaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! Emre Belözoğlu: 'Ben o parayı vermem...'
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberine göre bu sezon Galatasaray'da moral bozukluğu yaşanıyor. Süper Lig'de istenilen performansı yakalayamayan Galatasaray'da Avrupa'da tam tersi bir performans sergileniyor. Ligdeki kötü gidişatın sorumlusu olarak Fatih Terim gösterildi ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Terim'in prensi olarak bilenen Kerem Aktürkoğlu için de flaş bir gelişme ortaya çıktı. Genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

EN ÇOK KATKI VEREN İSİM

0x0-son-dakika-kerem-akturkoglu-icin-milyonlari-gozden-cikardilar-domenec-torrenti-bekleyen-zor-karar-1642347338003

Sezon başından bu yana Sarı-Kırmızılılarda en çok forma giyen isim Kerem Aktürkoğlu... Bu bağlamda 33 maça çıkan genç oyuncu 8 gol atıp 6 da asist üretmeyi başardı. Galatasaray'da skora en çok katkı veren oyuncu konumunda bulunan Aktürkoğlu, milli takımda da iyi bir performans sergiliyor.

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ

kerem-akturkoglu-depo_16_9_1631355746

Galatasaray'da yakaladığı performans ile Avrupa kulüplerinin de radarına giren Kerem için büyük bonservis bedelleri konuşuluyor. Aralık ayında Galatasaray'la sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan milli futbolcuya en ciddi talibin Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

14 MİLYON EURO İDDİASI

kerem-akturkoglu-transfer-mi-oluyor-galatasaray-in-yildizi-kerem-akturkoglu-kimd-1637837309

İspanyol basınında yer alan habere göre İspanyol devi, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU VETO ETMİŞTİ

asasd

Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin kapısından dönen Kerem Aktürkoğlu'nun transfer detayları ortaya çıktı. O dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu için istenilen ücreti çok bularak reddetti. Yetkililere, "Ben 3. Lig'den gelen oyuncuya bu parayı vermem" diyerek 3 milyon TL imza parasını reddeden Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini engellemiş oldu.

DEVREYE FATİH TERİM GİRDİ

kapak_090308

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Kerem Aktürkoğlu bu kez Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim tarafından çok beğenilen ve olumlu rapor verdiği Kerem için her şey yapıldı. Fatih Terim'in araya girmesiyle istenilen 3 milyon TL'lik imza parası 2 milyon TL'ye düşürüldü ve Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmış oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Fatih Terim'den düşünceli hareket!Fatih Terim'den düşünceli hareket!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

''İçeride görüşürüz'' Burak Elmas'tan bu olay sonrası telefon...

''İşte böyle 4 yersin'' Canlı yayında patladı

''İşte böyle 4 yersin'' Canlı yayında patladı

Sosyal medya Batuhan Karadeniz'in attığı bu golü konuşuyor! 'Şu golü atacak çok az golcü var'

Sosyal medya Batuhan Karadeniz'in attığı bu golü konuşuyor! 'Şu golü atacak çok az golcü var'

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.