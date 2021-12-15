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Son Dakika Haberi: Sergio Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı! (Sergio Agüero'nun sağlık sorunu ne?)

15.12.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Arjantinli futbolcu Sergio Agüero futbolu bıraktı. 33 yaşındaki futbolcu bu yaz Barcelona'ya transfer olmuş, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan kalmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Agüero, aldığı kararı açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Peki futbolu bırakan Sergio Agüero'nun sağlık sorunu ne? İşte tüm detaylar...

Son Dakika Haberi: Sergio Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı! (Sergio Agüero'nun sağlık sorunu ne?)
Sergio Agüero

Sergio Agüero

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Sergio Agüero futbolu bıraktı. Aldığı son dakika kararını basın toplantısıyla duyuran 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı. Bu yaz Barcelona'ya transfer olan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Agüero, yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolu bırakmaya karar verdim. Bu benim için çok zor bir an. Bu kararı sağlığım nedeniyle aldım" ifadelerini kullandı.

SERGIO AGUERO'NUN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 786 maça çıkan Agüero 426 gol atarken 118 golün de hazırlayıcısı oldu. Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formalarını terleten Agüero, Premier Lig'i beş kez, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Kupa Amerika'yı birer kez kazandı. 33 yaşındaki yıldız 101 kez terlettiği Arjantin Milli Takımı formasıyla da 41 gol atma başarısı gösterdi.

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SERGIO AGUERO'NUN SAĞLIK SORUNU NE?

30 Ekim'de Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanan Agüero, hastanede bir takım testlere sokulmuştu. Maç sırasında nefes alma zorluğu çeken ve göğsünde bir ağrı hisseden Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

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