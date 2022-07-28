SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon! Jorge Jesus çok sinirlendi, sabaha karşı iş bitti

Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon! Jorge Jesus çok sinirlendi, sabaha karşı iş bitti

28.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kim Min-Jae'nin ayrılığının ardından Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferler bitmiyor. Dinamo Kiev mağlubiyetinin ardından adeta çılgına dönen Jorge Jesus, yönetimden acil olarak bir stoper takviyesi istedi. Gece yarısı işe koyulan Ali Koç ve yönetimi Marsilya'dan Luan Peres ile anlaşma sağladı. Luan Peres, sözleşme görüşmeleri için bu akşam 22.30’da İstanbul’da olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon! Jorge Jesus çok sinirlendi, sabaha karşı iş bitti
Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Marsilya
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dinamo Kiev mağlubiyetiyle büyük yara alan ve hayalleri yıkılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok hırslandı. Yönetimden bir stoper daha isteyen Jesus'un bu ricası yerine getirildi ve Fenerbahçe yönetimi gece yarısı transferi bitirdi.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarların içini yaktı! ''Bu nasıl güzellik''Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarların içini yaktı! ''Bu nasıl güzellik''

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

luan-peres-olympique-marseille-2021-1633615627-72325

Marsilya takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Luan Peres ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu bu akşam Türkiye'ye getirecek. Fenerbahçe'nin stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçirip imza attırması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin yeni yengesi yürek hoplattıFenerbahçe'nin yeni yengesi yürek hoplattı
Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...
Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

F.Bahçeliler çılgına döndü! Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım

F.Bahçeliler çılgına döndü! Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yıllar sonra kamera arkası ortaya çıktı! "Nerede lan bu tabure"

Yıllar sonra kamera arkası ortaya çıktı! "Nerede lan bu tabure"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.