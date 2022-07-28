Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de gece yarısı operasyon! Jorge Jesus çok sinirlendi, sabaha karşı iş bitti

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dinamo Kiev mağlubiyetiyle büyük yara alan ve hayalleri yıkılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok hırslandı. Yönetimden bir stoper daha isteyen Jesus'un bu ricası yerine getirildi ve Fenerbahçe yönetimi gece yarısı transferi bitirdi.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Marsilya takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Luan Peres ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu bu akşam Türkiye'ye getirecek. Fenerbahçe'nin stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçirip imza attırması bekleniyor.



