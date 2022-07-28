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Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarların içini yaktı! ''Bu nasıl güzellik''

28.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni transferi olacağı konuşulan Luan Peres'in kız arkadaşı sosyal medyada gündem oldu. Luan Peres ile anlaşılmasının duyulmasının ardından Fenerbahçe taraftarı yıldız oyuncunun kız arkadaşının profiline binlerce yorum yağdırdı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarların içini yaktı! ''Bu nasıl güzellik''
Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'e sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden çok ısındı. Sosyal medyada çıkan haberlerden sonra Luan Peres'in kız arkadaşına hoş geldin yorumları yapan sarı-lacivertli taraftarlar kısa süre içinde yüzlerce mesaj yazdı.

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"BU NASIL GÜZELLİK"

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Luan Peres'in kız arkadaşı Gabriela Merjam'a hoş geldin mesajları atan Fenerbahçeli taraftarlar, bu mesajların yanında yüzlerce iltifat mesajı da gönderdi. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gabriela Merjam'a hayran kalan taraftarlar şimdiden Luan Peres'e ısındı. Gabriela Merjam'a iltifatlar yağdıran taraftarlar, "Bu nasıl güzellik. Fenerbahçe'ye hoş geldiniz'' şeklinde yorumlar yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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