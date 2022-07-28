Fenerbahçe'nin yeni yengesi taraftarların içini yaktı! ''Bu nasıl güzellik''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'e sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden çok ısındı. Sosyal medyada çıkan haberlerden sonra Luan Peres'in kız arkadaşına hoş geldin yorumları yapan sarı-lacivertli taraftarlar kısa süre içinde yüzlerce mesaj yazdı.

"BU NASIL GÜZELLİK"

Luan Peres'in kız arkadaşı Gabriela Merjam'a hoş geldin mesajları atan Fenerbahçeli taraftarlar, bu mesajların yanında yüzlerce iltifat mesajı da gönderdi. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gabriela Merjam'a hayran kalan taraftarlar şimdiden Luan Peres'e ısındı. Gabriela Merjam'a iltifatlar yağdıran taraftarlar, "Bu nasıl güzellik. Fenerbahçe'ye hoş geldiniz'' şeklinde yorumlar yaptı.



