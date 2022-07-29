Son dakika haberleri! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan olay yaratan itiraf! ''Takıma gizli gizli öğretiyorum...''

Son dakika haberleri... Fenerbahçe 'nin uzun uğraşlar ve büyük umutlar sonucunda takımın başına getirdiği Jorge Jesus, Portekiz'in Canal 11'inin sorularını yanıtladı. Çok ilginç itiraflarda bulunan Jesus'un bu sözleri Portekiz'de gündem oldu.

"GİZLİ GİZLİ ÖĞRETİYORUM"

Oyuncularına faul yapmayı öğrettiğini itiraf eden Jesus, "Her gittiğim takımda oyuncularıma nasıl gizlice faul yapacaklarını öğretiyorum çünkü 6 forvetle önde basıyorum ve topu kaptırınca faulle durdurmamız gerekiyor ama şu VAR biraz işimi zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.

"BREZİLYA'YA DÖNMEK PLANLARIMIN ARASINDA"

Brezilya'yı çok sevdiğini belirte Jorge Jesus, "Flamengo'ya gitmek hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Brezilya'yı çok seviyorum ve geri dönmek her zaman planlarım arasında yer alıyor." açıklamasını yaptı.

"MAÇLARI İZLEYEMİYORUM"

Türkiye'de Brezilya ve Portekiz Ligi'ni izleyemediğini ifade eden Jesus, "Türkiye’de maalesef Portekiz ve Brezilya ligini izleyemiyorum. Sanırım korsan kanallara yönelmek zorundayım." dedi.



