Son dakika haberleri! Fenerbahçe için Trezeguet iddiası! Daha Trabzonspor'a imzası kurumadan...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da sezonun flaş transferleri arasında yer alan Trezeguet için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngiliz kulübü Aston Villa'dan 4 milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilen Trezeguet'in daha imzası kurumadan dedikodular ortaya atılmaya başladı.

ALİ KOÇ BİTİRDİ, JORGE JESUS İSTEMEDİ

Trezeguet'in sezon başında İstanbul devleri peşindeydi fakat ortaya atılan iddia Fenerbahçe'nin de devrede olduğu hatta anlaşma bile sağladığı yönünde... Vole'de yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı iddia taraftarları birbirine kattı. Ali Koç'un Trezeguet transferini bitirdiği fakat Jorge Jesus'un istemediği için vazgeçildiği iddiasını ortaya atan Serdar Ali Çelikler, sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe bu olay sonrasında Jorge Jesus'un istediği Emre Mor ve Bruma'yı kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN EDİYOR

Emre Mor'un kötü performansı sonrası bu haberi duyan Fenerbahçe taraftarı Jorge Jesus'a isyan ediyor. Ali Koç'un transferi bitirmesine rağmen Trezeguet'i veto eden Jesus'a tepki gösteren sarı-lacivertliler büyük hayal kırıklığı yaşıyor.



