Son dakika haberleri: Galatasaray, Icardi'den önce Bakambu'yu bitirdi! Yıldız oyuncu alacaklarını bırakıp imza atmaya geliyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılılar, transferde sıcak bir gelişme yaşadı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transferini Wanda Nara'nın sağlık durumu nedeniyle beklemeye alan Galatasaray, alternatiflere yönelmişti. Bakambu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

900 BİN EURO BONSERVİS

Galatasaray, Cedric Bakambu için 900 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, Bakambu'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş verecek.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon euro olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçirmiş ve Al-Nasr'a geri dönmüştü. Al-Nasr'da forma giymek istemediğini yönetime bildiren Bakambu, eski kulübünde bulunan alacaklarını bırakıp, düşük bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a 'evet' dedi. Galatasaray'a imza atmak için alacaklarını bırakan Bakambu'nun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

