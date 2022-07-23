Son dakika haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

Son dakika haberleri... Trabzonspor'dan ayrılarak başlı başına sürprize imza atan Nwakaeme, yeni adresiyle herkesi bir daha şaşırttı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu, bordo-mavililerin önerdiği yeni sözleşmeyi parasal olarak az bulunca reddederek yeni takım arayışlarına başlamıştı. Fakat Trabzonspor'un önerdiği 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti hiçbir takımdan alamayan Nwakaeme büyük bir şok yaşadı.

ROTASINI İNGİLTERE'YE KIRDI!

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro ücret ve 2 yıllık sözleşme için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce; Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR TARAFTARI BU HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Trabzonspor taraftarı, bordo-mavili ekibin 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bulup reddeden Nwakaeme'nin 1.5 milyon Euro'yu kabul etmesine bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada bu olayın ardından yorumlarda bulunan taraftarlar, "Nasıl yani? Bu gerçek olamaz! 2.5 milyon Euro'yu reddedip 1.5 milyon'u kabul etmiş olamaz...'' şeklinde yorumlarda bulundu.



