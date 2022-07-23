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Son dakika haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''

23.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'dan ayrılarak büyük bir sürprize imza atan Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu. Bordo-mavililerin yaptığı sözleşme teklifini reddeden yıldız oyuncu, rotasını İngiltere'ye kırdı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un önerdiği 2.5 milyon Euro'luk sözleşmeyi az bulduğu için reddeden Nwakaeme, diğer takımlardan istediği teklifi alamayınca 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmek zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri! Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri... Trabzonspor'dan ayrılarak başlı başına sürprize imza atan Nwakaeme, yeni adresiyle herkesi bir daha şaşırttı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu, bordo-mavililerin önerdiği yeni sözleşmeyi parasal olarak az bulunca reddederek yeni takım arayışlarına başlamıştı. Fakat Trabzonspor'un önerdiği 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti hiçbir takımdan alamayan Nwakaeme büyük bir şok yaşadı.

ROTASINI İNGİLTERE'YE KIRDI!

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Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yıllık 1.5 milyon Euro ücret ve 2 yıllık sözleşme için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce; Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR TARAFTARI BU HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

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Trabzonspor taraftarı, bordo-mavili ekibin 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bulup reddeden Nwakaeme'nin 1.5 milyon Euro'yu kabul etmesine bir hayli şaşırdı. Sosyal medyada bu olayın ardından yorumlarda bulunan taraftarlar, "Nasıl yani? Bu gerçek olamaz! 2.5 milyon Euro'yu reddedip 1.5 milyon'u kabul etmiş olamaz...'' şeklinde yorumlarda bulundu.


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