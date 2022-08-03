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Son dakika haberleri! Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

03.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala olay bir iddia ortaya atıldı. Vavacars Fatih Karagümrük'ün stat ve tesis sorununu çözememesinden dolayı Süper Lig'den çekilebileceği ifade edildi. Bu olaydan sonra Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın açıklamaları akıllara geldi. Hurma, "Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok." dedi.

Son dakika haberleri! Süper Lig'in başlamasına günler kala olay iddia! ''Fatih Karagümrük ligden çekilebilir...''

Son dakika haberleri! Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, Karagümrük'ün stat ve tesis sorununu çözememesi durumunda Süper Lig'den çekilebileceğini iddia etti.

"SÜLEYMAN HURMA ÇOK ÜZGÜN"

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TRT Spor'da yayınlanan programda konuşan Yurduseven, "Karagümrük ligden çekilmeyi veya devredilmeyi düşünüyor. Başkan Süleyman Hurma çok üzgün bir durumda" dedi.

STADYUM HENÜZ BELLİ DEĞİL

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Bu yıl Süper Lig'de toplamda 8 İstanbul takımı mücadele edecek. 5 takımın kendi stadyumu bulunuyor. Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon Olimpiyat Stadı'nı kiralamış ve maçlarını burada oynamıştı. Yeni sezonun başlamasına günler kala Fatih Karagümrük'ün stadı henüz belli değil.

"BAŞKANLIĞI BIRAKIRIM!" DEMİŞTİ

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VavaCars Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, stat konusunda daha önce yaptığı açıklamada; "Kısa vadede hedefim Karagümrük'le 1-2 yıl içinde Avrupa kupalarına katılmak. Tesis ve stadyum yaparsak çok daha büyük hedeflerin peşinden koşabiliriz, Sporting gibi takımların seviyesine gelebiliriz. Tesis ve stat bizim için elzem. Bunları yapmayı başaramazsam bu işi bırakırım çünkü ben iş adamı değilim, başka bir gelirim yok. Bir gün Olimpiyat Stadı'nda, bir gün Vefa Stadı'nda bir gün Florya'da antrenman yapıyoruz." demişti.


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