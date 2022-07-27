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Son dakika haberleri! Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor... ''Yeni adresi Türkiye''

27.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbolseverler Talisca'dan gelecek haberi bekliyor. Adı hemen hemen her transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın yaptığı hareket Arabistan'da gündem olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Luiz Gustavo'yu transfer eden Talisca'nın takımı, yıldız oyuncudan gelen haberle şoka uğradı. Sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıkan Talisca için Türk taraftalar şimdiden havaya girdi bişe. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberleri! Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor... ''Yeni adresi Türkiye''

Son dakika haberleri... Transfer döneminin başında adı Türk kulüpleriyle anılan fakat sonrasında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'da kalacağını söyleyen Talisca için ortalığı karıştıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde oynadığı futbolla eleştirilen Talisca, bir kez daha ortalığı karıştıracak gibi...

KAMPA KATILMADI!

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Yıldız oyuncu Talisca, Al Nassr'ın İspanya'daki kampına zamanında katılmayarak eleştiri oklarını üzerine çekti. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatilde olan yıldız oyuncu hem yönetimden hem de taraftarlardan büyük tepki çekti. Geldiği günden beri takımın bir numaralı yıldızı halinde bulunan Talisca için tüm olumlu düşünceler erimiş durumda...

SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

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Talisca'nın sözleşme detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Talisca, lig bitimiyle birlikte 30 gün tatil yapma hakkına sahip. Fakat sezon 27 Haziran'da sona erdiği için Talisca'nın tatili bugün bitiyor. Talisca'nın takımın kampına saatler içinde katılmaması durumunda kuralları çiğneyeceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONLANDIRILABİLİR

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Talisca'nın bu tavrının kulüp yetkililerini bir hayli sinirlendirdiği ortaya çıktı. Talisca'nın bugün kampa katılmaması durumunda sözleşmesinin sonlandırılabileceği de iddia edildi. Bu olayın ardından Türk taraftarlar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Talisca için binlerce yorum yapan taraftarlar, "Yeni adresi Türkiye olacak. Hadi havalimanına gidelim. Talisca gelirse bizi şampiyon yapar." gibi yorumlarda bulundu.


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