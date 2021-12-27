Son dakika: Haftanın maçında son dakika golü! Konyaspor'dan Beşiktaş'a çelme

Son dakika: Süper Lig'de 19. haftanın en kritik maçlarından birisi Konya'da oynandı. Konyaspor ile Beşiktaş galibiyet için kozlarını paylaştı. 36 puanla lider Trabzonspor'u takibini sürdüren ve 2. sırada yer alan Konyaspor, evinde kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyordu. Önder Karaveli ile çıkışa geçen Beşiktaş'ın da tek amacı 3 puanla karşılaşmadan ayrılmaktı. Bu zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0'lık skorla sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

KONYASPOR İKİNCİ, BEŞİKTAŞ YEDİNCİ TAMAMLADI

Sahasındaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamladı.

Konyaspor'a karşı son 11 maçta 2. kez yenilen Beşiktaş, ligin ilk devresini 28 puanla 7. sırada noktaladı.

Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

MAÇ SONU GÖNDERME!

Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın ardından Twetter hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

KARAVELİ'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 18. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında kart cezalıları Ahmet Çalık ve Serdar Gürler'in yanı sıra yedek kulübesinde şans bekleyen Rahmanovic'in yerine Adil Demirbağ, Soner Dikmen ve Michalak'ı sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Konyaspor’a konuk olan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitmişti. Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almamıştı.

UMUT MERAŞ SAĞ BEK

Beşiktaş'ın Milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yaptı. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 90+4 Alper), M'Poku (Dk. 58 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 76 Çekici), Cikalleshi (Dk. 76 Ahmed Hassan)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic (Dk. 80 Atiba), Oğuzhan (Dk. 67 Can Bozdoğan), Ghezzal, Larin (Dk. 67 Güven), Batshuayi

GOLLER: Dk. 90 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: M'Poku, Ahmed Hassan, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor) - Vida, Oğuzhan, Batshuayi, Ghezzal (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasında şutu kaleci Sehic'de kaldı.

28'inci dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Soner'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Sehic müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

45'inci dakikada Guilherme'nin sol kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

60'ıncı dakikada Batshuayi'nin ceza sahasında vuruşunda top kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Ghezzal'in şutu direğe çarptı. Tekrar topla buluşan Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70'inci dakikada topla ceza sahasına kadar giren Cikalleshi'nin şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

72'nci dakikada Josef'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güven'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

75'inci dakikada Josef'in ceza sahası yayından şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği topu kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Skubic'in ortasında Ahmed Hassan'ın vole vuruşu ağları sarstı: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

