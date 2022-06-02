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Son dakika: Halil Akbunar'ın Fenerbahçe'ye transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...

02.06.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında büyük bir çıkış yakalamış ve İttifak Holding Konyaspor'u geride bırakarak ikincilik koltuğuna yerleşmişti. Bu performansla Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısı dikkat çekmişti. Kartal, ayrılık öncesinde Göztepe'den ayrılan Halil Akbunar ile söz kesmiş ancak Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından transfer askıya alınmıştı.

Son dakika: Halil Akbunar'ın Fenerbahçe'ye transferi suya düştü! Bakın sebebi neymiş...
Halil Akbunar

Halil Akbunar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika haberleri: Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'den düşmesinin ardından ayrılık kararı alan Halil Akbunar, İstanbul devlerinin gözdesi konumunda. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Halil Akbunar'ı isterken diğer yandan şampiyon Trabzonspor'un da gözü tecrübeli futbolcuda.

İSMAİL KARTAL SÖZ KESMİŞTİ

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Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın Halil Akbunar ile söz kestiği fakat tecrübeli teknik direktörün sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından transferin sürüncemeye girdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından sarı-lacivertlilerde transfer stratejisi Portekizli teknik adamın inisiyatifine bırakıldı.

SON KARAR JORGE JESUS'TA

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Bu gelişme sonrası Halil Akbunar diğer talipleriyle görüşmeleri sıklaştırırken Fenerbahçe'nin nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Başkan Ali Koç başarılı futbolcuyu takımda görmek isterken son karar Jorge Jesus'a bırakılacak.

BU SEZON HALİL AKBUNAR

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Göztepe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Halil, bu sezon 34 maça çıktı. 5 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro. (Akşam)

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