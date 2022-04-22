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  4. Son dakika: Hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli yıldızın ayağı kırıldı! Miguel Crespo'nun son durumu...

Son dakika: Hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli yıldızın ayağı kırıldı! Miguel Crespo'nun son durumu...

22.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe; sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Sarı - lacivertlilerde önce Osayi-Samuel sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı, sonra ise kendisini yere bırakan Miguel Crespo kenara gelmişti. Portekizli futbolcunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Son dakika: Hastaneye kaldırılan Fenerbahçeli yıldızın ayağı kırıldı! Miguel Crespo'nun son durumu...
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0'la geçti. Sarı - lacivertliler üst üste 6. kez kazanırken, oynadığı son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Rizespor deplasmanına çıkan sarı - lacivertliler, sakatlıklar sonrasında şoke oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Bright Osayi - Samuel ve Migeul Crespo sakatlanmıştı.

Osayi devre arasında oyundan alınırken, Miguel Crespo ikinci yarıda kenara geldi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Miguel Crespo, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun ayağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır."

SEZONU KAPATTI İDDİASI

Yıldız futbolcunun bu sakatlık sonrasında Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala sezonu kapattığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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