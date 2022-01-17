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SON DAKİKA: Hatayspor-Galatasaray maçında kırmızı kart yağmuru! Maç neredeyse iptal olacaktı...

17.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Maçta tartışmalı pozisyonların yaşandığı anları değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, maçın hakemi Erkan Özdamar'ın tam 4 kırmızı kartı atladığını iddia etti. İşte Hatayspor-Galatasaray maçının tartışmalı anları...

SON DAKİKA: Hatayspor-Galatasaray maçında kırmızı kart yağmuru! Maç neredeyse iptal olacaktı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladı. Tam 2 kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazanmasını bilen Hatayspor sosyal medyada gündem oldu. Maçın hakemi Erkan Özdamar'a ise Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Eski hakem Deniz Çoban ise tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyarak gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

4 KIRMIZI KART İDDİASI

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"Alpaslan-Kamara pozisyonunda penaltı var. Alpaslan'ın sarı kartı var. 2. sarı karttan atılmalıydı. Daha doğru karar olurdu. Bana göre beyazlı futbolcu topu kurtarmış, siyahlı oyuncu kontrolsüz biçimde savurduğu ayakla rakibini düşürmüş. Her şeyden önce kontrolsüz hareketten ikinci sarıyı gösterip atsaydı ben daha doğru bulurdum.Disiplin kuralları sırayla uygulanır: İkaz, ihtar, ihraç. İhtardan sonra ikaza geri gidemezsin. Net olarak ikinci sarı karttan kırmızı kart." (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

'PENALTI VERMESİ GEREKİYORDU, NET BİR İKİNCİ SARI KART'

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"Burak-Kerem pozisyonunda penaltı verilmesi gerekiyordu. Futbolda böyle bir mücadele şekli yok. Topun oyunda olduğunu da görüyoruz. Burak-Kerem pozisyonunda penaltı verilmesi gerekiyordu. Çok net bir ikinci sarı kart."

"ATILMALIYDI"

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"Berkan'ın burada yaptığı hareket net bir ikinci sarı kartı gerektiriyor ve atılmalıydı" (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

TAYLAN'IN KIRMIZISI

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"Taylan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonu çok izledim. Vurdu da diyemiyorum, vurmadı da. Kırmızı kartlık şiddetli bir vurma göremiyorum. Kafasıyla şöyle bir ittirdi gibi. Hakem bunu görmüyor. Yardımcıdan yardım yanlış gelmiş." (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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