SON DAKİKA: Helal olsun size! Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 3. defa altın madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, 2019 finalinde olduğu gibi Sırbistan'la bir kez daha kozlarını paylaştı.

Aynı zaman rövanş niteliğinde olan dev finalde Sultanlar rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

1-0 GERİYE DÜŞTÜK

Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETTE DURUMU EŞİTLEDİK

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

SIRBİSTAN TEKRAR ÖNCE GEÇTİ

Üçüncü sete hücumda ve defansta iyi başlayan Sırbistan, setin başlarında iki sayılık (5-3) fark yakaladı. Hemen üç sayılık seri bulan milli takım, 6-5 öne geçti. 6-6 eşitliğin ardından Vargas'ın servis turunda beş sayılık seri yakalayan milliler, 11-6 öne geçti. Arka arkaya bulduğu sayılarla dört sayılık seri yakalayan ve farkı ikiye düşüren (13-15) Sırbistan, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Milli takım yeniden farkı dörde (14-18) çıkarsa da etkili oyununa devam eden Sırbistan, 19-19'da eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan Sırbistan, geriden geldiği üçüncü seti 25-22 kazanan taraf oldu.

MİLLİLER PES ETMEDİ

Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.

VE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ TÜRKİYE!

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

Milli takım, FIVB Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

1'inci Set: Türkiye 25-27 Sırbistan

2'inci Set: Türkiye 25-21 Sırbistan

3'üncü Set: Türkiye 22-25 Sırbistan

4'üncü Set: Türkiye 25-22 Sırbistan

5'inci Set: Türkiye 15-13 Sırbistan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Karşılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN FİNAL YOLU

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLU

Sırbistan A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.

SON 14 MAÇI KAZANDIK

Mücadele ettiğimiz Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. Bu aşamaya kadar toplamda son 14 maçtan galip ayrılan millilerimiz, müthiş bir başarı elde etti.

DOLMABAHÇE’DE MİLLİ MAÇ HEYECANI!

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaştığı maç sonrası Beşiktaş Stadyumu’ndaki skorboardlardan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayınlandı. Maçın son dakikalarında stadyum görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile mücadeleyi seyreden taraftarlar, heyecan dolu anlar yaşayarak Filenin Sultanları’na destek oldu.

