SON DAKİKA: Burak Elmas Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı: Domenec Torrent ile anlaştık

Son dakika haberleri Galatasaray'dan gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kimin olacağı merak konusu olmuştu. Fatih Terim, yaptığı açıklamada kulübe ve taraftarlara veda etmişti. Galatasaraylı taraftarların şaşırdığı ayrılık sonrası yeni teknik adamla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas bu konuya son noktayı koydu. Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu duyuran Burak Elmas dedikodulara da son noktayı koymuş oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

YENİ HOCA DOMENEC TORRENT OLDU

Ben bu görüşmeleri ilk yaparken Fatih Terim'in altında yer alması gerektiğini düşündüm. Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent için yardımcı düşünüyoruz. Türk olabilir. Birçok isimle görüşüyoruz. Zaten anlaşınca bunun haberini duyarsınız.

"KEŞKE BEN DAHA ÖNCE SÖYLESEYDİM"

Domenec Torrent'i hocama yardımcı olarak getireceğimi keşke ben söyleseydim. Hoca medyadan duydu ve buna çok üzüldüm. Kulübün içinden dışarı çok bilgi akışı var. Kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu tespit edip engellemeye çalışıyoruz. Galatasaray'ın mevzularının bu kadar açık ortalıkta konuşulmasını çok yanlış buluyorum. Bunlar bize engel oluyor. Medya için iyi tabii ama biz de bunu engellemeye çalışıyoruz.

VEDA MESAJI AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Fatih Terim'e yakışır bir veda mesajı vermek istedik. Bir takım yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Yapılan paylaşımda pozitif bir teşekkür mesajı vardı. Aynı mesajı tam 180 derece farklı değerlendirebilir. Çok iyi niyetli bir paylaşımdı. Burda hedefimiz kötü değildi.

"DUYGUSAL SÜRECİN FARKINDAYIM"

Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızın da özellikle son süreçte yaşadığı duygusal sürecin farkındayım. Sahadaki sonuçlara verdikleri tepkileri anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de sonuçlardan memnun değiliz. Bunu düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uzun vadede doğru işleri yapmak için uğraşıyoruz. Eleştirileri dinlemeye devam ediyoruz. Taraftarlar aramda bir problem yok. Taraftarımız bizi takdir etmiyor da olabilir ama bunların hepsinde üslup önemli. Galatasaray kulübü diğer kulüplere benzemez. Bizde her zaman güzel bir üslup vardır.

TRANSFER YAPILACAK MI?

Galatasaray'ın bankalarla yaptığı anlaşma gereği çok büyük yükümlülüğü var. Galatasaray'ın en önemli koşulu maddi koşullardır. Galatasaray'ın bir anda transfer yapıp maddiyatı bozmak için hamle yapmayacağız. Transfer yaparsak disiplin içinde olur. Gidecek oyuncular olursa ona göre adımlar atarız. Gerekirse transfer yapmayız. Biz bunu çok gördük. Özellikle devre arasında yapılan transferler canımızı çok yaktı. Tüm büyük kulüpler için geçerli şeyler bunlar. Keyfi davranma lüksümüz yok.

"MEDYADA ÇIKAN HABERLERİN TAMAMI YALAN"

Oyuncuları satma konusu iki taraflı olur. Biz teklifi beğenirsek oyuncunun da beğenmesi gerekir. 2 oyuncumuzla ilgili kiralama teklifi geldi ama çok faydalı bir teklif değildi. Şu ana kadar öyle bir teklif yok. Medyada çıkan haberlerin tamamı yalan.

SEÇİM KARARI ALACAK MI?

Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Bizi Galatasaray üyeleri seçti. Tüzüğümüz bellidir. Herhangi bir kaygı duymadan bildiğimiz yoldan dönmeden bazen de çok zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bir takım eski alışkanlıkları kesmek gerekiyor. Bu kararları alacak kadar cesuruz. Tekrar ediyorum, üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyorum. Zaman zaman hatalar da yapabiliriz ama önemli olan yanlış yaptığımız zaman bunları hızlı bir şekilde düzeltmek. 7 aylık seçilmiş bir yönetimiz. Burada Galatasaray esastır. Galatasaray'da sorun yok. Görevimize devam ediyoruz.

"FATİH TERİM'İN GALATASARAY'A ZARAR VERMEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Fatih Terim'in Galatasaray'a zarar vermemesi için ben elimden geleni yapacağım. Hoca zaten çok iyi bir Galatasaraylı ne düşündüğünü şu an için bilmiyorum. Hoca basın toplantısı düzenlerse bilmiyorum. Galatasaray'ın efsanesini koruyarak burada oturuyorum. Bu ayrılık kararının arkasındayım.

"MESAJLARA GERİ DÖNME GİBİ BİR ŞEY OLMADI"

Hocamızın telefonlarıma veya mesajlarıma geri dönme gibi bir durumu olmadı. Bunlar medyada çıkan yalan haberlerden biri. Her zaman hocamızla bağlantıda olduk. Hiçbir problem yoktu.

"FATİH TERİM'İ ÇOK SEVERİM"

"Fatih Terim'in ayrılığı bence hiç olaylı olmadı. Fatih Terim'i çok severim ve çok iyi bir Galatasaraylı. Yollarımızı ayırmamız son derece Galatasaray'a yakışır şekilde oldu. Galatasaray'ı yıpratmak için çaba var. Hocamla aramda çok iyi bir bağ var. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz. Sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek zorundayım."

"TAZMİNAT İSTEMEDİ"

"Ben sevgili hocamızla yaptığım görüşmeleri kimseye anlatmadım. Hepsi aramızda kalır. Hocamıza duyduğum saygıdan dolayı bunu paylaşmam. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık ama bu konuşmanın detayları hocamız ve beni ilgilendirir. Tazminat konusunda hocamızın bir talebi olmadı. Asla Galatasaray'dan böyle bir şey istemeyeceğini söyledi. Biz hocamızla boş mukaveleye imza attık. Çok samimi bir konuşmayla görevi sonlandırdık.

"FATİH TERİM GALATASARAY'IN EFSANESİ"

Fatih Terim'in Galatasaray'ın efsanesidir. Tarihimizin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Terim'e veda edildiğini düşünmüyorum. Şu an veda için gayet iyi bir veda yaptık. Hoca ne arzu ederse onu zaten yaparız. Bunu basit bir teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Fatih Terim zaten camianın içinde olmaya devam edecektir.

"HEDEFTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Biz yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Şu oyuncuyu alıp şampiyon olacağız demedik. Galatasaray'da maalesef yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılan bir yapı var. Bu kutuplaşma eskiden de vardı. Ben hala inanıyorum. Çok iyi şeyler başaracağız. Birliktelik olduğu gibi ayrılıklar da olabilir. Galatasaray'da her zaman değişim olur. Biz hiçbir şeye rağmen hedeften vazgeçmeyeceğiz.

"CEP TELEFONUMU YAYINLAMIŞLAR"

Sosyal medyada telefonumu paylaşmışlar. Sabahtan beri mesajlar atıyorlar. Bu Galatasaray makamına hakarettir. Burak Elmas bugün var yarın yok. Galatasaraylılığın başkanlık makamına bu seviyesizliğin yapılmasına Galatasaray taraftarı izin vermeyecektir.

"SEÇİM VAADİM TERİM DEĞİL, PROJELERİMDİ"

Fatih Terim'i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim'e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez.

"FATİH HOCA GÖREVDEYKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"

"Birçok kişiyle görüşüyoruz. Futbol dünyası çok dinamik bir dünya. Bunlar çok normal ama Fatih hoca görevdeyken kimseyle görüşmedik. En doğru kararı vermek için ben buradayım."

"ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

"Fatih hocayla birlikte ayrılıklar karşılıklı sonlandırılabilir. Çok iyi bir şekilde yollarımızı ayırdık hiçbir sorun yok. Bu bir stratejiydi. Galatasaray'ın stratejisi herkesten önemlidir. Kişiler değil sistemler için uğraşıyoruz."

"BEN HER ŞEYDEN SORUMLUYUM"

Ben Galatasaray'ın başkanıyım. Ben her şeyden sorumluyum. İyi şeyde de, kötü şeyde de sorumluluk bana ait. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben bu işlerde anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için kararlar alıyorum.

"9-10'DAN FAZLA ARKADAŞIM SABAH AKŞAM ÇALIŞIYOR"

"Ben ve arkadaşlarım iyi bir projeyle yola çıktık. 3 sene boyunca bize güvenildi ve göreve başladık. Biz bu yola çıkarken projelerimizi uygulayacak en iyi ekiple yola çıkmaya karar verdik. Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun zorlukları da var tabii. Geçmiş yönetimlerde 2-3 kişi çalışır gerisi sadece maçtan maça gelir söylemini değiştirmek için böyle bir ekip kurduk. Benim ekibimde herkes birbirine saygı duymalı. 9-10'dan fazla arkadaşım sabah akşam çalışıyor."

"KÖTÜ BİR HABER ALDIK"

"Ahmet Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık bugün. Kötü bir haber aldık. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır diliyorum. Konyaspor camiasına da baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"KARARI SON OLARAK BAŞKAN VERİR"

"Galatasaray'da her şey konuşulur fikir birliği yapılır ama son kararı başkan verir. Ben kararı verirken en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bunun bedelini ödemeye de hazırım. Asla Galatasaray Başkanlık makamına hakaret edilmesine izin vermem. Herkes kendini sorgulasın ve çeki düzen versin."

