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  4. SON DAKİKA: Herkesi ters köşe yaptı! Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı

SON DAKİKA: Herkesi ters köşe yaptı! Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 12:59
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Son dakika... 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak edilirken, Büyükekşi kararını verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Herkesi ters köşe yaptı! Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı

Yakın zamanda yapılacak TFF Başkanlığı öncesi resmi olarak tek aday Servet Yardımcı durumundayken mevcut bnaşkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce aday olması beklenmeyen Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.

KULÜPLERİ TEK TEK ARADI

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Büyükekşi kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAK

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Mehmet Büyükekşi'nnin de kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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