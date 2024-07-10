SON DAKİKA: Herkesi ters köşe yaptı! Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı

Yakın zamanda yapılacak TFF Başkanlığı öncesi resmi olarak tek aday Servet Yardımcı durumundayken mevcut bnaşkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Daha önce aday olması beklenmeyen Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.
Büyükekşi kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulüp Büyükekşi'yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.
Mehmet Büyükekşi'nnin de kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.