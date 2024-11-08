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SON DAKİKA | Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda İsrailli taraftar yaralandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.11.2024 07:17
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Son dakika haberi: Hollanda'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı. Mücadele için Hollanda'ya giden İsrailli taraftarlar saldırıya uğradı. Çok sayıda İsrailli'nin yaralandığı belirtilirken, İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderdi.

SON DAKİKA | Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda İsrailli taraftar yaralandı

Son dakika: Hollanda'da İsrailli taraftarlar saldırıya uğradı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

İSRAİLLİ TARAFTARLARA SALDIRI

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

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Öte yandan Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirirken; bölgedekiler bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce dövdü sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

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Hollanda İsrail Tel Aviv son dakika ajax
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