SON DAKİKA | Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Çok sayıda İsrailli taraftar yaralandı

Son dakika: Hollanda'da İsrailli taraftarlar saldırıya uğradı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

İSRAİLLİ TARAFTARLARA SALDIRI

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

Öte yandan Hollanda'da Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirirken; bölgedekiler bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce dövdü sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.