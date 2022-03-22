Son dakika: İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş açıklaması! ''Teknik direktörlük için Ahmet Nur Çebi ile görüştüm" (Mynet Özel)

Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu iyiden iyiye konuşulmaya başladı. Takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken İbrahim Üzülmez sesleri ciddi bir şekilde yükseliyor. Ligin son 8 maçında takımın başına geçip, yeni sezonda Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen tecrübeli teknik direktör İbrahim Üzülmez, Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu...

Mynet Spor-EMRE ŞEN

"BEŞİKTAŞ BENİM YUVAM"

Beşiktaş ile ilgili konuşan İbrahim Üzülmez, "Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım. Göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var. Bugün bir toplantı yapılacak. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz." dedi.

"AHMET NUR ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyleyen İbrahim Üzülmez, "Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Ahmet Nur Çebi ile her zaman görüşürüm... Çok değer verdiğim bir kişilik. Ara sıra ararım, konuşuruz. Sadece Beşiktaş üzerinden değil herhangi bir olayda da Ahmet bey ile görüşürüm. Teknik direktörlük için de görüştük. Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞIRIM"

Şenol Güneş iddiaları hakkında da bilgi veren İbrahim Üzülmez, "Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği ender hocalardan biridir. Kendisiyle Milli Takımda da çalıştım. Çok sevdiğim biri kendisi. Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş ile ilgili tasarrufu olup olmadığını bilmiyorum. Fakat önümüzdeki sezon takımın başına Şenol Güneş gelecekse, ben onun yardımcılığını yapmayı kabul ederim. Benim için hiçbir sorun olmaz. Bu sezon 8 maç takımın başında kalıp, seneye Şenol hocanın yardımcılığını yaparım." açıklamasını yaptı.



