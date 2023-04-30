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SON DAKİKA: Icardi golünü attı takımını öne geçirdi! Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

30.04.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken Sarı-Kırmızılılar'ın golü Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı bu golle zoru başardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Icardi golünü attı takımını öne geçirdi! Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde tarihe geçti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz berabere geçilirken, bu dakikalarda Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sahneye çıktı.

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19:00 47'
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

TEK VURUŞLA GOLÜ BULDU

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Golcü oyuncu Rashica'nın pasında ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

MELO'DAN SONRA BİR İLK

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Mauro Icardi attığı bu golle Felipe Melo'dan (2011/12'de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu olma başarısı gösterdi.

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