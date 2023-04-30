SON DAKİKA: Icardi golünü attı takımını öne geçirdi! Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde tarihe geçti

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz berabere geçilirken, bu dakikalarda Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sahneye çıktı.
Golcü oyuncu Rashica'nın pasında ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Mauro Icardi attığı bu golle Felipe Melo'dan (2011/12'de 3 maç) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu olma başarısı gösterdi.