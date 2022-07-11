Son dakika: Idrissa Gueye, Galatasaray için PSG'ye rest çekti! "Ben anlaştım, ayrılmak istiyorum!"

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 3 isme resmi imza attıran Aslan'ın gündemine PSG'de forma giyen Idrissa Gana Gueye gelmişti.

BUGÜN TATİLDEN DÖNECEK

Galatasaray'ın kesin olarak kadrosuna katmak istediği Idrissa Gueye bugün tatilden dönecek.

ERDEN TİMUR, 'ALMAYA' GİDİYOR

Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu için Erden Timur’un Fransa’ya gideceği bildirildi.

GÖRÜŞME SONRASI GALATASARAY'A

Futbolcunun, ekibiyle sözleşme uzatma konusunda masaya oturacağı, anlaşamaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe geleceği ifade edildi.

"BEN ANLAŞMAYA VARDIM"

"Ben Galatasaray'la anlaştım. Yeni sezonda planlamada yer almıyorsam ayrılmak istiyorum. Siz de bana yardımcı olun, Galatasaray'la el sıkışıp beni gönderin" diyecek Gueye'nin, kaderi de belli olacak.

GALATASARAY YOLU AÇILACAK

Fransız ekibinin yöneticilerinin, bu zirvenin ardından Galtier ile konuşup, son kararını yıldız futbolcuya iletmesi bekleniyor. Gueye kadroda düşünülmezse Galatasaray yolu açılacak.



