SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Idrissa Gueye, Galatasaray için PSG'ye rest çekti! "Ben anlaştım, ayrılmak istiyorum!"

Son dakika: Idrissa Gueye, Galatasaray için PSG'ye rest çekti! "Ben anlaştım, ayrılmak istiyorum!"

11.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un göreve başlamasının ardıdnan transferler de peş peşe yapılmış; Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira isimleri kadroya katılmıştı. Sarı - kırmızılılarda Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapılması beklenirken, transfer için adı geçen oyunculardan Idrissa Gana Gueye'den kulübü PSG'ye rest geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Idrissa Gueye, Galatasaray için PSG'ye rest çekti! "Ben anlaştım, ayrılmak istiyorum!"
Idrissa Gueye

Idrissa Gueye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 3 isme resmi imza attıran Aslan'ın gündemine PSG'de forma giyen Idrissa Gana Gueye gelmişti.

BUGÜN TATİLDEN DÖNECEK

FSjESnwXIAEPEuT

Galatasaray'ın kesin olarak kadrosuna katmak istediği Idrissa Gueye bugün tatilden dönecek.

ERDEN TİMUR, 'ALMAYA' GİDİYOR

aa_20220605_28077637_28077636_galatasarayda_baskan_adayi_dursun_ozbek_kulup_uyeleriyle_bir_araya_geldi

Paris Saint Germain forması giyen ve bir sene daha kontratı bulunan Senegalli oyuncu için Erden Timur’un Fransa’ya gideceği bildirildi.

GÖRÜŞME SONRASI GALATASARAY'A

E6fLGHvXoAEKcK-

Futbolcunun, ekibiyle sözleşme uzatma konusunda masaya oturacağı, anlaşamaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe geleceği ifade edildi.

"BEN ANLAŞMAYA VARDIM"

Ey4KrJTXIAAwY00

"Ben Galatasaray'la anlaştım. Yeni sezonda planlamada yer almıyorsam ayrılmak istiyorum. Siz de bana yardımcı olun, Galatasaray'la el sıkışıp beni gönderin" diyecek Gueye'nin, kaderi de belli olacak.

GALATASARAY YOLU AÇILACAK

FLWA4zUXsAcmX2A

Fransız ekibinin yöneticilerinin, bu zirvenin ardından Galtier ile konuşup, son kararını yıldız futbolcuya iletmesi bekleniyor. Gueye kadroda düşünülmezse Galatasaray yolu açılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
Başpehlivan, çobanlığa geri döndüBaşpehlivan, çobanlığa geri döndü
Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray psg son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular

Süper Lig devi çıldırdı! Cavani ve Suarez'i duyurdular

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.