SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Son dakika: IFAB'dan elle oymama kararı! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek...

Son dakika: IFAB'dan elle oymama kararı! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek...

05.03.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika: IFAB'dan elle oymama kararı! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek...

Futbolun kurallarını düzenleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama konusunda flaş bir karara imza attı.

Dünya futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), çok tartışılan "elle oynama"larla ilgili yaptığı toplantı sonucunda dikkat çeken bir karar verdi.

YENİ ELLE OYNAMA KURALI

IFAB, 1 Temmuz'dan itibaren artık "kazara elle oynama" sonrasında bir başka oyuncunun gol atmasının nizami bir elle oynama olarak değerlendirileceğini açıkladı: "Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak."

İŞTE O DURUMLAR

Öte yandan IFAB, elle oynamanın "nizami sayılmayacağı" 3 maddeyi de sıraladı. İşte "elle oynama" olarak değerlendirecek durumlar;

"KOLUNU SALLAYARAK..."

"Bir oyuncu, topa doğru elini ya da kolunu sallayarak açık bir müdahale yaparsa"

"TOPLA TEMAS RİSKİNİ ALDIYSA..."

"Vücudunu doğal konumdan daha büyük hale getirecek şekilde topa eliyle ya da koluyla müdahale ederse. Yani, oyuncunun elle yaptığı hamle, vücudunun doğal konumundan doğan bir hamle değilse, elinin ya da kolunun topla temas etme riskini aldıysa"

"ELİYLE KAZARA..."

"Eliyle ya da koluyla, kazara da olsa gol atarsa, eliyle ya da koluyla topa değdikten sonra gol atarsa"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Ibrahimoviç'e ırkçılık yapan takım yargılanacakIbrahimoviç'e ırkçılık yapan takım yargılanacak
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Süper Lig'deki Ersun Yanal gerçeği

Süper Lig'deki Ersun Yanal gerçeği

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni teknik direktör belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Diğer Haberler

Son dakika: IFAB'dan elle oymama kararı! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek...

Futbol tarihine geçecek karar resmen açıklandı!

Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

UEFA, Ibrahimovic'e ırkçılık nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

Ibrahimoviç'e ırkçılık yapan takım yargılanacak

Alex Telles'in eski takımı Inter'e transfer olacağı iddia edildi

Alex Telles geri dönüyor!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.