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Son dakika: İkinci yarıda bambaşka bir maç! Cristiano Ronaldo attı, Portekiz Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew engel olamadı...

24.11.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Turnuvadaki performansı en çok merak edilen takımlar arasında yer alan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Büyük ilgi gören karşılaşma 3-2'lik Portekiz üstünlüğüyle sonuçlandı. Gana'nın golünü ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew kaydetti. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: İkinci yarıda bambaşka bir maç! Cristiano Ronaldo attı, Portekiz Dünya Kupası'na 3 puanla başladı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew engel olamadı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. H Grubu'nun ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı sakin geçse de ikinci yarıda tam tersi bir tablo çizildi ve goller üst üste geldi. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Portekiz oldu.

Stadyum 974'te oynanan müsabaka, Portekiz'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Rafael Leao kaydetti. Gana'nın sayıları ise 73. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew ve 88. dakikada Osman Bukari'den geldi.

Bu sonucun ardından turnuvaya 3 puanla başlayan Portekiz, grupta liderlik koltuğuna oturdu. Puansız bir başlangıç yapan Gana ise son sırada yer aldı.

Portekiz, 28 Kasım Pazartesi günü Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Gana ise aynı gün Güney Kore ile karşılaşacak.

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DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

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Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Gana, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla buluşamayan ilk takım oldu.

PENALTIYI ALDI, GOLÜNÜ ATTI: SIU!

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Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo, sert ve düzgün bir vuruş yaparak 65. dakikada sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Dünyaca ünlü futbolcu, golün ardından klasikleşen sevinci "SIU"yu yaptı.

AYEW, GANA'YI UMUTLANDIRDI

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Ronaldo'nun golünden 7 dakika sonra sol kanattan gelişen Gana atağında ceza sahası içine çevrilen topu Andre Ayew tamamladı ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

GOLLER PEŞ PEŞE: JOAO FELIX!

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Gana'nın beraberlik sevinci kısa sürdü. Karşılaşmanın 78. dakikasında savunma arkasına sarkan Joao Felix, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soğukkanlılığını koruyan yıldız isim, yaptığı şık vuruşla Portekiz'i bir kez daha öne geçirdi.

LEAO, SKORU BİR ANDA 3-1 YAPTI

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Maçın 80. dakikasında gelişen Portekiz kontratağında Gana savunması yerini alamamışken arkaya sarkan Rafael Leao, topla buluştuğu anda tek vuruşla takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

GANA, REHAVETİ AFFETMEDİ! RONALDO SEVİNCİ...

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Gana, savunmadan uzaklaştırılan topun ardından bir anda pozisyon buldu. Cancelo'nun büyük hatası sonrasında içeriye yapılan ortayı Osman Bukari kafa vuruşuyla bitirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bukari, golün ardından Ronaldo ile özdeşleşen 'SIU'yı yaptı.

RONALDO TARİH YAZDI

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Karşılaşmada 1 kez ağları sarsan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2020 Dünya Kupası'nda gol kaydederek 5 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu.

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