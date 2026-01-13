Son dakika: İmparator dönüyor! Fatih Terim için tekrar geldiler: İmzalar an meselesi!

Son dakika spor haberleri: Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran ve ardından bir süre dinlenmeye çekilen Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, tecrübeli hocayı yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti.

FATİH TERİM GERİ DÖNÜYOR!

Takımın gidişatından memnun olmayan Al Shabab yetkilileri, Fatih Terim'i ikna etmekte kararlı olduğu ve resmi görüşmelere başlandığı belirtildi.

SUUDİLERİN GÖZDESİ

Kariyerinde Galatasaray ile sayısız kupa kaldıran, Milan ve Fiorentina gibi devleri çalıştıran "İmparator", Suudi Arabistan futbolunun da yakından takip ettiği bir isim. Al-Shabab'ın, Terim'e geniş yetkiler ve dolgun bir maaş teklif ettiği, görüşmelerin olumlu ilerlediği konuşuluyor.

Eğer anlaşma sağlanırsa, Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeniden boy gösterecek.