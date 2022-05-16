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Son dakika: İngiltere'de bir ilk! Blackpool futbolcusu Jake Daniels, eşcinsel olduğunu açıkladı...

16.05.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekiplerinden Blackpool'da forma giyen Jake Daniels, Ada futbolunda bir ilke imza attı ve eşcinsel olduğunu açıkladı. 17 yaşındaki futbolcu, bu açıklamasıyla birlikte İngiltere'de futbol hayatına devam eden ilk eşcinsel futbolcu oldu.

Son dakika: İngiltere'de bir ilk! Blackpool futbolcusu Jake Daniels, eşcinsel olduğunu açıkladı...

Son dakika haberleri: Championship takımlarından Blackpool'un orta saha oyuncusu Jake Daniels, eşcinsel olduğunu açıkladı ve İngiltere'de aktif olarak futbol oynayan ilk eşcinsel futbolcu oldu.

MYNET - DIŞ HABERLER

Dünyadaki homofobiyle mücadele etmek istediğini belirten 17 yaşındaki futbolcu, bir televizyona verdiği röportajda kulübünün kendisine yüzde 100 destek verdiğini ifade etti.

"BUNU AÇIKLAMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

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Daniels, röportajında "Her gün, eşcinsel olduğumu ne zaman açıklamam gerektiğini düşünüyordum. Şimdi ise bunu yapmak için doğru zamanın geldiğine inanıyorum. İnsanlara hikayemi anlatmaya hazır olduğumu hissediyorum. İnsanların 'gerçek beni' bilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

AİLESİ ÇOK ÖNCEDEN BİLİYORDU

Öte yandan The Sun'ın haberinde; Daniels'ın kulüp yetkilileri ile menajerine, eşcinsel olduğunu açıklayacağının haberini haftalar öncesinden verdiği, ailesinin ise zaten çok önceden bu durumu bildiği belirtildi.

"TAKIMIN ÇOK DEĞERLİ BİR ÜYESİ"

Haberde; takım arkadaşlarının Jake Daniels için, "Bir futbolcunun nasıl oynadığı ve antrenman yaptığı daha önemli. Kendisi takımın çok değerli bir üyesi." ifadelerini kullandılar.

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İngiltere son dakika haberi
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