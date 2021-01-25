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  4. SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

25.01.2021 21:38 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı.

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği İrfan Can Kahveci'den sakatlık haberi geldi.

Üst arka adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.25 yaşındaki oyuncunun arka üst adalesinde yırtık tespit edildiği kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiği açıklanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
nazara geldi çocuk
2 milyon Euro takas ta yok kabul ediyorsan göksal bey :)
Adam stresten sakatlandı usta

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