SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği İrfan Can Kahveci'den sakatlık haberi geldi.

Üst arka adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.25 yaşındaki oyuncunun arka üst adalesinde yırtık tespit edildiği kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiği açıklanmıştı.