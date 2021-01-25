Rıdvan Dilmen, İrfan Can transferini açıkladı!

Galatasaray son dakika transfer haberi... İrfan Can transferinin bedelini Rıdvan Dilmen açıkladı. Transfer döneminde Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için yeni gelişmeler yaşanıyor. Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu için Galatasaray tüm imkanlarını zorluyor.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferini gerçekleştirebilmesi için ödeyeceği miktarı açıkladı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci'nin çok karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Oyuncu Galatasaray'a gitmek isteyebilir, buna saygı duymak gerekir. Son duyduğuma göre Galatasaray'ın son teklifi 6 milyon euro artı bir oyuncu. Oyuncu biliyorum Emre Kılınç değil, ayıp olmasın diye söylemiyorum. Başakşehir'in de ne istediğini biliyorum, 10 milyon euro artı Emre Kılınç" dedi.