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  4. Son dakika: İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan cevabı!

Son dakika: İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan cevabı!

02.04.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması üzerine açıklamalarda bulunan Kartal, "Aile içi bir sorun" dedi.

Son dakika: İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Ozan Tufan cevabı!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal, milli arada kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan için konuştu.

"AİLE İÇİ BİR SORUN"

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılma kararı sorulan Kartal, şöyle cevap verdi;

"Yönetim böyle bir karar aldı. Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Aile içi bir sorun."

ALİ KOÇ: "ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

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Kıbrıs'ta KKTC FBİDER'in düzenlediği Gelecek Fenerbahçe konulu panele katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise konuya ilişkin, "Sebebi, beş aşağı beş yukarı gazetede yazıyor. Ben daha konuşmadım ama Mesut Özil'in tweetiyle cevap vereceğim; Aslolan Fenerbahçe'dir." demişti.

KONYA MAÇI SONRASI KADRO DIŞI

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Takım kaptanlarından Mesut Özil ve Ozan Tufan, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Mesut Özil ilk yarı sonunda oyundan alınırken, Ozan Tufan da maçın son dakikalarında oyuna dahil olmuştu. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan
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