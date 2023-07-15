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Son dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı! Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao...

15.07.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya geldi. Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup'ın son maçında yeni transferleri sahne alan sarı - lacivertliler, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından takıma katılacak yeni oyuncuyu açıkladı. İşte detaylar...

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Rusya'da kamp yapan Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ın son maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla kozlarını paylaştı. Smena Stadyumu’nda oynana müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının transfer çalışmalarına dair önemli ifadeler kullandı.

İşte Kartal'ın sözleri;

"BECAO TRANSFERİ BİTTİ"

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"Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta. Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti."

"RAPORLAYIP YÖNETİME SUNACAĞIZ"

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"Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var. Bunu raporlayıp yönetime sunacağız."

"DZEKO'NUN GOLÜ OLUMLUYDU"

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"Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu."

"SİSTEMİMİZ VAR"

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"Biz antrenörler, çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Rakip maç boyunca bekleyerek, hızlı hücumla, uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Edin Dzeko'nun rahatlayabilmesi için bir tane daha oyuncuyu aldık. Orta sahada bir tane genç oyuncu koyarak rakibe baskı kurduk. Gol geldi. Birkaç tane gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var ama şartlar, oyunun gidişatı, duruma göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız."

"FERDİ, SOL BEKTE İKİSİNDEN DE ÖNDE"

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"Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Luan Peres de sol bek oynayabiliyor. Sol stoper de oynayabiliyor. Bugün de onu görmek istedik. Bizim oyunumuzda geriden oyunu kurmak biraz daha yaratıcılığa bağlı. Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça ve rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz."

"10 NUMARA TRANSFERİ OLABİLİR"

"Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz. Sadece 10 numara olarak değil, 2 8 numara ile sistemimiz var. Ama maça göre bir tanesi 10 da numara olabilir. Maça göre, duruma göre değişebilir. Kendi planlarımızı yapıyoruz."

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